Davide Brivio ha commentato la situazione attuale di Marc Marquez nel campionato, sottolineando che il pilota non si preoccupa del distacco di punti rispetto a Marco Bezzecchi. Marquez sta seguendo con attenzione le gare, mantenendo un atteggiamento calmo e concentrato. La classifica vede il pilota spagnolo in una posizione che non lo preoccupa e che non influisce sulla sua strategia di gara.

"> Marc Marquez affronta la sfida del campionato con serenità. Nonostante il 2023 rappresenti una delle stagioni più difficili per Marc Marquez, con un distacco di 44 punti dal leader Marco Bezzecchi, il team principal di Trackhouse, Davide Brivio, rimane fiducioso. Durante il Gran Premio di Spagna, Marquez ha subito un’incidente che ha influito sulle sue possibilità di rimonta. Questo episodio ha ampliato il divario di punti, complicando ulteriormente la sua rincorsa al titolo, già critica in questa fase della stagione. Le domande riguardanti le conseguenze delle sue precedenti infortuni si sono intensificate, ma molti esperti ritengono che Marquez possa ancora rientrare in gara se le cose dovessero girare nel verso giusto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez non teme il distacco punti da Marco Bezzecchi, spiega Davide Brivio.

DOBLE DE MÁRQUEZ en MotoGP JEREZ 2026 | Álex Márquez / Bezzecchi / Di Giannantonio | DURALAVITA #4

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