Al termine della Sprint Race di Jerez de la Frontera, quarta tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, sono scoppiate polemiche sulla gestione delle regole. Un commento critico arriva da un dirigente del settore, che si è espresso riguardo a una decisione di un pilota, ritenendo che avrebbe dovuto completare un altro giro prima di rientrare ai box. La discussione si concentra sulle eventuali modifiche alle norme per evitare situazioni simili in future gare.

Rivedere le regole? Ci sono state polemiche al termine della Sprint Race di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Al centro della discussione la vittoria di Marc Márquez, capace di imporsi nonostante una caduta, e soprattutto grazie a una manovra tanto insolita quanto controversa secondo alcuni degli addetti. Si fa riferimento al crash di Márquez che, scivolato nel t-4, è ripartito ed è rientrato in pit lane per cambiare moto: prontezza e fortuna si sono fuse insieme, permettendogli di conquistare il successo davanti a Bagnaia e Di Giannantonio. Dal punto di vista regolamentare, la manovra è stata ritenuta lecita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Brivio critico: “Marc Marquez avrebbe dovuto fare un altro giro prima di entrare”

Notizie correlate

Johann Zarco attacca Marc Marquez: “Non avrebbe dovuto vincere la Sprint a Jerez, è andato contromano”Caos, pioggia e polemiche: la Sprint Race di Jerez de la Frontera, facente parte del quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, ha lasciato...

Marc Cucurella critica la politica di trasferimento del Chelsea e afferma che il club non avrebbe dovuto licenziare Enzo Maresca2026-03-31 12:05:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Marc Cucurella...