È tutto pronto per la fase finale dei playoff di serie C 2026, che assegneranno l’ultimo biglietto per la serie B. Le squadre coinvolte si preparano a affrontarsi in un percorso che deciderà la promozione, con le partite che si svolgeranno nelle prossime settimane. L’Ascoli, tra le squadre in corsa, sta analizzando attentamente gli avversari in vista delle sfide decisive.

Su il sipario sull’edizione 2026 dei playoff di serie C che metteranno in palio l’ultimo pass rimasto per la B. L’ Ascoli in questa fase attenderà il proprio turno, ma intanto Tomei e i suoi uomini potranno scrutare cosa accadrà sugli altri campi, cercando di capire quali saranno le partecipanti maggiormente in grado di poter dire la loro fino all’ultimo. L’intensa serie di spareggi che si svilupperà da qui fino alla finale di ritorno, in programma per mercoledì 7 giugno, prenderà ufficialmente il via oggi con la prima serie di sfide da dentro o fuori. "I playoff sono una grande emozione – dichiara Silvio Baldini, tecnico della nazionale maggiore ad interim e dell’under 21 nonché vincitore dell’edizione 2025 alla guida del Pescara -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maratona playoff, si alza il sipario. L’Ascoli scruta gli avversari

Notizie correlate

Sir Perugia, si alza il sipario sui playoff. Primo atto dei quarti stasera con MonzaTerminata la stagione regolare in prima posizione, la Sir Susa Scai Perugia è la squadra da battere nei play-off scudetto.

Si alza il sipario sulla stagione teatrale di Forni di Sopra, ecco tutti gli appuntamentiSi alza il sipario sulla sesta stagione teatrale di Forni di Sopra alla Ciasa dai Fornés, promossa dal Comune e dal Circuito Ert.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ternana ai playoff: ecco chi affronteranno le Fere e come funziona il regolamento; Nba, playoff: Houston batte Lakers e si salva, Boston domina a Philadelphia; Playoff Serie C 2025/26: date, incroci e il cammino della Salernitana verso la Serie B; Nba: playoff, Detroit e Houston allungano serie, Cleveland va 3-2 su Toronto.

Maratona playoff, si alza il sipario. L’Ascoli scruta gli avversariSu il sipario sull’edizione 2026 dei playoff di serie C che metteranno in palio l’ultimo pass rimasto per la B. L’Ascoli in questa fase attenderà il proprio turno, ma intanto Tomei e i suoi uomini pot ... ilrestodelcarlino.it

The playoff marathon draws to a close. Ascoli scrutinizes its opponents.Su il sipario sull’edizione 2026 dei Serie C playoffs che metteranno in palio l’ultimo pass rimasto per la B. L’Ascoli in questa fase attenderà il proprio turno, ma intanto Tomei e i suoi uomini potra ... sport.quotidiano.net

Il Belluno Volley conquista la finale playoff di Serie A3. Superata l'ErmGroup San Giustino al Golden Set dopo una maratona di oltre due ore alla VHV Arena. - facebook.com facebook