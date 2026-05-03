Maratona di lettura al teatro Marrucino | 32 ore ininterrotte di libri

Al teatro Marrucino di Chieti si svolge attualmente una maratona di lettura che durerà 32 ore consecutive. A partecipare sono 366 lettori provenienti da diverse zone, che si alternano senza interruzioni. Durante l’evento vengono letti 100 libri di 100 autori diversi, spaziando tra pensieri, storie e riflessioni che vanno dal passato ai giorni nostri. L’attività coinvolge persone di varie età e provenienze.

Maratona di lettura in corso al teatro Marrucino di Chieti: 366 lettori da ogni parte si alternano ininterrottamente per 32 ore con 100 autori di 100 libri attraverso i pensieri, le storie, le riflessioni che dal lontano passato arrivano ai giorni nostri.La maratona propone ogni anno un tema.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Maratona di lettura al Marrucino: 32 ore di libri e storie, aperte le iscrizioniA Chieti torna “La città che legge”: dal 2 al 3 maggio 320 lettori si alterneranno sul palco. Teatro in provincia: il Piccolo Teatro dello Scalo ospita la maratona di lettura di corti teatraliGiovedì 23 e venerdì 24 aprile, alle ore 21, il Piccolo teatro dello Scalo ospita la maratona di corti teatrali, decima edizione di Teatro in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maratona di lettura di Pinocchio; Maratona di Londra 2026: programma, orario, dove vedere in diretta tv e streaming • Atletica; Maratona di lettura – le parole che abitiamo; Torna la maratona di lettura per la festa della donna. Due giorni di maratona di lettura delle Avventure di PinocchioSESTO FIORENTINO - Nove ore di maratona per leggere o ascoltare tutti e trentasei i capitoli de Le Avventure di Pinocchio in alcuni dei luoghi che le ... piananotizie.it Halloween con Dracula, maratona di lettura a TorinoDracula, capolavoro gotico di Bram Stoker, prende vita ad Halloween (venerdì 31 ottobre) a Torino con una maratona di lettura, pubblica e gratuita tra romanzo, riflessione storica e visione ... ansa.it Ciao, qualcuno avrebbe codice sconto per la Maratona di Roma 2027 Grazie - facebook.com facebook Schwazer da sogno: a 41 anni trionfa nella maratona di marcia in Germania con il nuovo record italiano x.com