Maratona di lettura al Marrucino | 32 ore di libri e storie aperte le iscrizioni

Al teatro Marrucino di Chieti si svolge la settima edizione della maratona di lettura intitolata “La città che legge”, che si terrà dal 2 al 3 maggio 2026. L’evento, che dura 32 ore consecutive, prevede una staffetta di lettura aperta a tutti, con inizio alle 12 del primo giorno e conclusione alle 20 del secondo. Sono aperte le iscrizioni per partecipare.

A Chieti torna “La città che legge”: dal 2 al 3 maggio 320 lettori si alterneranno sul palco. C’è tempo fino al 12 aprile per partecipare Torna a Chieti la maratona di lettura “La città che legge”, giunta alla settima edizione. L’appuntamento è al teatro Marrucino dalle ore 12 del 2 maggio fino alle ore 20 del 3 maggio 2026, per una staffetta di lettura che durerà 32 ore senza interruzioni. L’iniziativa coinvolgerà fino a 320 lettori che si alterneranno sul palco leggendo brani tratti da 100 libri di 100 autori. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Il tempo”, affrontato nelle sue diverse dimensioni: filosofica, storica, esistenziale, antropologica e sociale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

