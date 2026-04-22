Teatro in provincia | il Piccolo Teatro dello Scalo ospita la maratona di lettura di corti teatrali

Giovedì 23 e venerdì 24 aprile alle 21, il Piccolo Teatro dello Scalo ospiterà la decima edizione di “Teatro in provincia”, una maratona dedicata alla lettura di corti teatrali. L’evento è ideato e coordinato da Duska Bisconti per il Cendic e prevede due serate consecutive di rappresentazioni, coinvolgendo vari artisti e autori locali. La manifestazione si svolge nel teatro della provincia ed è rivolta a un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

Giovedì 23 e venerdì 24 aprile, alle ore 21, il Piccolo teatro dello Scalo ospita la maratona di corti teatrali, decima edizione di Teatro in provincia, ideato e coordinato da Duska Bisconti per il Cendic. La manifestazione ha l’obiettivo di diffondere, soprattutto nei piccoli centri, le opere.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Teatro in provincia - Corti teatraliTorna anche quest'anno la rassegna nazionale Teatro In Provincia - Corti Teatrali con il voto del pubblico! Sono tutti inediti e scritti da autrici e... “Gianmaria, una parola” in scena al Piccolo teatro dello ScaloUn testo immersivo nell'animo del genere umano, scritto esattamente 18 anni fa, ma attuale al punto che sembra sia stata scritta ieri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lucia camminava sola; Al Piccolo Teatro Comico Siamo i ribelli della montagna; Primavera a teatro: al via la prima stagione del Piccolo Teatro Luna Nova; GROHE SPA Aqua Sanctuary alla Milano Design Week 2026. Teatro in provincia: il Piccolo Teatro dello Scalo ospita la maratona di lettura di corti teatraliGiovedì 23 e venerdì 24 aprile, alle ore 21, il Piccolo teatro dello Scalo ospita la maratona di corti teatrali, decima edizione di Teatro in provincia, ideato e coordinato da Duska Bisconti per il ... chietitoday.it Il Piccolo Principe a teatro, Paolo Ruffini nei panni dell'AviatoreDopo aver incantato il pubblico di tutte le età in questi ultimi quattro anni, toccando le principali città italiane e portando in scena il fascino di un'opera senza tempo, Il Piccolo Principe, lo spe ... ansa.it Lo spettacolo, che andrà in scena al Piccolo Teatro Mauro Bolognini venerdì 24 aprile e sabato 9 maggio, nasce dall’impegno di un gruppo di studenti e studentesse del liceo Forteguerri, affiancati dai ragazzi della Fondazione MAIC. di Caterina Benini - facebook.com facebook