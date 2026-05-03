? Cosa scoprirai Perché molti ragazzi scelgono lo stile maranza come forma di difesa?. Come si passa da una semplice rissa a un tentato omicidio?. Chi sono i giovani che aderiscono al gruppo per sentirsi protetti?. Dove servono nuovi spazi gratuiti per evitare il conflitto sociale?.? In Breve Il fenomeno coinvolge adolescenti maschi di contesti svantaggiati o figli di immigrati nordafricani.. L'uso di armi bianche tra i giovanissimi nasce da un'ansia difensiva preadolescenziale.. Le tensioni esplodono nelle zone della movida tra ragazzi di diverse estrazioni sociali.. Serve investimento in figure specializzate e spazi di aggregazione gratuiti nelle periferie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maranza: il rischio di un corto circuito sociale tra i giovani

Notizie correlate

Trump e Vance: il corto circuito telefonico in UngheriaIl 7 aprile 2026, durante un evento pubblico organizzato in Ungheria, il Presidente Donald Trump ha ricevuto una chiamata dal suo Vicepresidente JD...

Il corto circuito sul porto: "Gare vinte, ma non lavori"MONTE ARGENTARIO Dopo il consiglio comunale di venerdì resta acceso il confronto su Porto Ercole tra amministrazione e opposizione, specialmente...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Si fa presto a dire maranza: Investire su spazi gratuiti e sulle scuole di periferia; Maranza a Legnago. Scene inaccettabili; Decreto sicurezza, dalla stretta anti maranza al fermo preventivo per i cortei. Ecco cosa prevede; Ancona, maranza, dopo la denuncia don Samuele va in Prefettura: controlli no-stop nella chiesa assediata.

Maranza a Legnago. Scene inaccettabiliMaranza a Legnago. Scene inaccettabili. Serve una risposta immediata. Il commento del consigliere regionale veronese Filippo Rigo ... giornaleadige.it

Maranza, «mio figlio tra gli spari». La mamma di uno degli studenti alla fermata del bus: abbiamo pauraROVIGO - «Mio figlio era alla fermata del bus con tanti altri mentre i maranza sparavano. Ora abbiamo paura». È il racconto, affidato all’anonimato, di ... ilgazzettino.it

Eppure di questi "maranza" qualcosa dobbiamo pur fare. Il primo maggio era una festa durante la quale si parlava di futuro del lavoro ma che del futuro delle comunità. E visto che è anche il giorno della riflessione vorrei condividere con voi la questione del cr - facebook.com facebook