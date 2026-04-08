Il 7 aprile 2026, durante un evento pubblico in Ungheria, il Presidente degli Stati Uniti ha ricevuto una chiamata dal suo Vicepresidente. Prima di stabilire il collegamento, si è verificato un breve problema tecnico che ha interrotto temporaneamente la comunicazione. L’incidente è durato pochi istanti e non sono stati riportati altri dettagli sull’accaduto.

Il 7 aprile 2026, durante un evento pubblico organizzato in Ungheria, il Presidente Donald Trump ha ricevuto una chiamata dal suo Vicepresidente JD Vance, un episodio caratterizzato da un breve intoppo tecnico prima del collegamento effettivo. L’episodio si è svolto mentre Donald Trump teneva un comizio nel territorio ungherese. Il tentativo di comunicazione iniziato da JD Vance non è andato a buon fine al primo colpo, poiché l’interlocutore è finito direttamente nella segreteria telefonica. Solo in un secondo momento il collegamento è stato stabilito con successo. In quell’occasione, Donald Trump ha chiesto al Vicepresidente di attendere un istante prima di procedere con il colloquio, come documentato in un filmato messo a disposizione dalla Casa Bianca e registrato da Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Vance: il corto circuito telefonico in Ungheria

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