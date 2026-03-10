Su richiesta di un giornalista, ecco l’introduzione: Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una mappa dei rincari della benzina, evidenziando i distributori dove il prezzo del carburante è più alto. La guida è affidata a Adolfo Urso, che monitora le variazioni di prezzo in risposta alle oscillazioni del greggio, con l’obiettivo di contrastare eventuali speculazioni.

Al ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, l’attenzione è massima. Soprattutto per combattere le speculazioni sempre in agguato quando ci sono forti oscillazioni dei prezzi del greggio. Tanto che il responsabile del Mimit ha già riunito per due volte la “Task force” che vigila sulle quotazioni dei carburanti. Anche perché i rincari hanno effetti a cascata su tutta la filiera dei prezzi, con un rischio reale di inflazione. L’obiettivo è evitare quello che avvenne nel 2022, quando il carovita sfiorò il 12%.. Il cartello di un distributore di carburanti con i prezzi di diesel e benzina che hanno subito forti aumenti dopo l’inizio della guerra in Iran, Roma 10 marzo 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Benzina, la mappa dei rincari di Mr Prezzi: ecco i distributori dove fare il pieno costa di più

Articoli correlati

Benzina, quali compagnie petrolifere stanno alzando più i prezzi nei distributori? La classifica dei rincariIl prezzo dei carburanti in Italia continua a salire e il costo del pieno torna a incidere in modo significativo sui bilanci di famiglie e imprese.

Il diesel corre verso i 2 euro al litro e semina la benzina: ecco dove fare il pieno costa di piùIl gasolio in modalità self supera quota 1,87 euro al litro (1,95 sulla rete autostradale), mentre la verde sale più lentamente.

Contenuti e approfondimenti su Benzina la mappa dei rincari di Mr...

Temi più discussi: Caro benzina e gasolio: la mappa dei prezzi a Genova e i distributori dove risparmiare; Fuoco sulla benzina. Carburante già alle stelle la mappa dei rincari su tutto il territorio; Benzina oltre 2 euro: città e autostrade, la mappa dei rincari; Caro benzina, La self sfonda 1,8 euro al litro in Calabria e Bolzano: la mappa dei rincari.

Caro benzina, La self sfonda 1,8 euro al litro in Calabria e Bolzano: la mappa dei rincariI listini con gli incrementi maggiori ai distributori diffusi dall'Unione Nazionale Consumatori: Speculazioni evidenti, subito controlli a tappeto della Gdf. E a Reggio Emilia Cna invia una segnalaz ... dire.it

Caro benzina e gasolio: la mappa dei prezzi a Genova e i distributori dove risparmiareAbbiamo analizzato i prezzi di oggi, 5 marzo, attraverso l'osservatorio del portale del ministero del Made in Italy ... genovatoday.it

Analizziamo i consumi reali di sei modelli a benzina, diesel e GPL per capire come la guerra in Iran incide sul nostro rifornimento. Ecco la verità - facebook.com facebook

Diesel e benzina aumentano in tutta Europa: gli interventi dei governi . Di @riccardocarly x.com