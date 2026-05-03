Manoppello via Galilei | partono le demolizioni per la ferrovia

A Manoppello, lungo via Galilei, sono iniziate le operazioni di demolizione relative alla ferrovia. Durante le attività, si stanno affrontando le procedure di smaltimento di materiali contenenti amianto, che richiedono interventi specifici per la sicurezza. Le fasi tecniche prevedono l’identificazione dei materiali, la messa in sicurezza e il loro ritiro per il trasporto in centri autorizzati. I lavori sono in corso e si prevedono tempi variabili in base alle operazioni di bonifica.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la presenza di amianto i tempi delle demolizioni?. Quali sono le fasi tecniche previste per lo smaltimento dei materiali?. Chi deve approvare i protocolli di sicurezza per il cantiere?. Come cambierà il volto di via Galilei dopo i primi abbattimenti?.? In Breve Primo ciclo di demolizioni previsto entro 7 giorni secondo il cronoprogramma.. Interventi coordinati tra Rfi e l'agenzia regionale Arta Abruzzo.. Gestione cautelativa di materiali pericolosi come l'amianto nei vecchi edifici.. Operazioni mirate al raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma.. Le demolizioni degli edifici in via Galilei a Manoppello sono ufficialmente iniziate per permettere il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manoppello, via Galilei: partono le demolizioni per la ferrovia Notizie correlate Iniziate a Manoppello le demolizioni delle case per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma [FOTO]Sono iniziate da un fabbricato di via Galilei le demolizioni previste nel progetto di raddoppio ferroviario della linea Pescara-Roma. Risanamento, ultime demolizioni al rione Taormina: partono anche le disattivazioni EnelSono iniziate questa mattina le demolizioni delle baracche del rione Taormina lasciate libere da tre famiglie, che la scorsa settimana hanno...