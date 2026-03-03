Risanamento ultime demolizioni al rione Taormina | partono anche le disattivazioni Enel

Questa mattina sono iniziate le demolizioni delle baracche nel rione Taormina, lasciate libere da tre famiglie che si sono trasferite in nuovi alloggi in via Ennio Quinto. Contestualmente, sono state avviate anche le disattivazioni dei servizi Enel nella zona. Le operazioni di rimozione si concentrano nelle aree che erano state occupate in passato. Le demolizioni fanno parte di un intervento di risanamento in corso nel quartiere.

Le demolizioni - come sottolinea il sub commissario al risanamento Santi Trovato - stanno.