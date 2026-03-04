gli angeli del fango nel 1966 aiutarono firenze

Nel 1966, un gruppo di volontari conosciuti come gli angeli del fango intervenne a Firenze per aiutare nella gestione dell’alluvione. Le testimonianze dirette dei residenti che hanno vissuto quell’evento sono fondamentali per comprendere le azioni svolte durante quei giorni. La presenza di queste persone ebbe un ruolo significativo nel supporto alle attività di soccorso e di recupero nella città.

Quando si verifica un'alluvione sono importanti anche le testimonianze di coloro che l'hanno vissuta in prima persona. Un nostro compagno di classe ha intervistato suo zio che ha vissuto l'alluvione di Firenze in prima persona. Nel 1966 lui viveva a Sesto Fiorentino, quando l'Arno uscì dagli argini raggiunse il secondo piano della sua abitazione. Per mettersi in salvo lo zio fuggì sul tetto della sua casa e mentre scappava cadde e si ruppe una gamba, ma per fortuna riuscì comunque a salire sul tetto. Quando le acque si ritirarono la sua casa era distrutta e dovette trasferirsi altrove. La nostra maestra ha intervistato suo padre che all'epoca viveva a Firenze e frequentava la scuola media, e questo è ciò che ci ha raccontato: "Ricordo che pioveva da molto tempo e il fiume Arno uscì dagli argini.

