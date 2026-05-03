Manfredonia | sofferenza vittoria e permanenza in D Hernaiz uomo della provvidenza

Il Manfredonia ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro Acerra, mantenendo la categoria nel girone H. La squadra si è salvata per il terzo anno consecutivo, nonostante le difficoltà della stagione. Hernaiz è stato inserito tra i protagonisti della partita, contribuendo alla permanenza nel campionato di Serie D. La sfida si è conclusa con il risultato che ha permesso al Manfredonia di evitare la retrocessione.

Il Manfredonia supera la trasferta di Acerra con un soffertissimo 2-1 e riesce a salvarsi per il terzo anno consecutivo dal difficilissimo girone H. La migliore stagione del Donia delle ultime tre, in termini di punti (43, meglio dei 41 della stagione 23-24) con una salvezza meritata sul campo e insperata in estate, quando sul Golfo si addensavano nubi dall'esterno. Sipontini subito in vantaggio all'8' con Hernaiz, padroni del campo e più volte vicini al raddoppio, ma raggiunti all'80' dall'esperto Longo. Il gol decisivo lo segna ancora Hernaiz al minuto 83': è il gol che certifica la permanenza in Serie D anche nella prossima stagione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia: sofferenza, vittoria e permanenza in D. Hernaiz uomo della provvidenza Notizie correlate Manfredonia, Hernaiz: “Meglio di così non poteva andare, c’è entusiasmo”"Meglio di così non poteva andare" così Hernaiz ieri pomeriggio a TeleSveva, ospite di Super Mario Sport. Leggi anche: Manfredonia-Paganese, l’eroe di giornata Hernaiz: “Siamo un grande gruppo”