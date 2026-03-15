Manfredonia-Paganese l’eroe di giornata Hernaiz | Siamo un grande gruppo

Durante la partita tra Manfredonia e Paganese, Hernaiz si è distinto come protagonista, contribuendo alla vittoria della squadra. Dopo il match, l’attaccante ha dichiarato di essere molto soddisfatto e ha sottolineato il valore del gruppo. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per la formazione di Hernaiz, che ha espresso entusiasmo per il rendimento collettivo.

"Sono molto contento, è stata una bella partita. Mi godo la doppietta, ma soprattutto la vittoria" così il match winner Hernaiz ai microfoni del club dopo Manfredonia-Paganese 3-1, decisa da una sua doppietta. "Lavoriamo ogni giorno per crederci, voglio ringraziare anche la Gradinata che ci dà un grosso sostegno per 90'. Da un po' non facevo gol, ma sono molto contento per la squadra, siamo un grande gruppo. Ora dobbiamo avere i piedi per terra, pensare partita per partita e lavorare per salvarci: l'obiettivo è quello, ma speriamo di salvarci con qualche giornata di anticipo". Prossimo impegno a Fasano: "Sarà una partita molto tosta, ma noi ce la giochiamo con tutti". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Paganese, l’eroe di giornata Hernaiz: “Siamo un grande gruppo” Articoli correlati Ecco la terna di Manfredonia-PaganeseScelta la terna di Manfredonia-Paganese: la gara del Miramare sarà diretta dal signor Cosimo Papi di Prato. Manfredonia-Paganese: modalità tagliandiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Paganese in programma Domenica 15 Marzo alle ore 15:30. Tutti gli aggiornamenti su Manfredonia Paganese l'eroe di giornata... SERIE D Manfredonia rimonta la Paganese: allo Stadio Miramare finisce 3-1Al Miramare, dunque, i biancocelesti regalano ai tifosi una vittoria importante, frutto di determinazione e spirito di squadra. statoquotidiano.it MANFREDONIA PAGANESE Serie D, sfida al vertice tra Barletta e Martina. Manfredonia attende la PaganeseLa 27ª giornata del girone H di Serie D si preannuncia ricca di sfide decisive sia nella corsa al vertice sia nella lotta per la salvezza. Dopo la sosta della scorsa settimana, il campionato torna con ... statoquotidiano.it