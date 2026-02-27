veronica pivetti e le fake news sulle donne

Stasera alle 20.45, il teatro comunale di Russi ospiterà uno spettacolo con protagonista Veronica Pivetti. L’attrice interpreterà “L’inferiorità mentale della donna”, uno spettacolo che combina musica e parole. Lo spettacolo si ispira a un celebre trattato, affrontando temi legati alle rappresentazioni e alle idee sbagliate sul ruolo delle donne nella società.

Alle 20.45 di stasera al teatro comunale di Russi Veronica Pivetti sarà la protagonista di ’ L’inferiorità mentale della donna ’, uno spettacolo tra musica e parole liberamente ispirato all’omonimo trattato di Paul Julius Moebius. Un evergreen del pensiero reazionario che diventa, sul palcoscenico, occasione di ironia graffiante e riflessione contemporanea. Attraverso testi oggi poco noti ma tra i più paradossali, discriminanti e – loro malgrado – grotteschi della produzione pseudo-scientifica di inizio Novecento, lo spettacolo svela le teorie che per decenni hanno preteso di dimostrare l’inferiorità femminile. Veronica Pivetti, in una sorta di moderna Mary Shelley, dà voce a quelle bizzarre convinzioni medico-scientifiche che hanno costruito il vero “mostro” della modernità: la donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

