Manfredonia-Nola D’Errico | Tanta gioia per la vittoria

Al termine della partita tra Manfredonia e Nola, il direttore generale ha dichiarato di provare molta gioia per la vittoria ottenuta, invitando a godersi queste ore di festa. Ha inoltre aggiunto che da domani si concentrerà sulla prossima sfida contro Nardò. La partita si è conclusa con il successo della squadra di casa, e le parole del dirigente sono state rivolte ai tifosi e alla squadra.

"La gioia per la vittoria di oggi è tanta, godiamoci queste ore, ma da domani si pensa al Nardò" così il dg D'Errico al termine di Manfredonia-Nola. "Ci abbiamo messo forza, valori tecnici importanti. Ci sono tanti tasselli che ci hanno portati alla vittoria. Il mio messaggio per la piazza? Continuare a sostenerci come hanno fatto finora. La tifoseria non ci è mai stata lontana, anche nei momenti peggiori. Oggi la tifoseria merita davvero un plauso, è stato emozionante".🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Nola, D’Errico: “Tanta gioia per la vittoria” Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridottiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nola in programma Domenica 12 Aprile alle ore 16:00. Leggi anche: Manfredonia-Nola: la designazione arbitrale