Manfredonia Calcio festa al Miramare dalle ore 20

Questa sera alle 20:00 lo Stadio Miramare aprirà le sue porte per accogliere la squadra di Manfredonia Calcio, lo staff e i tifosi. La società ha comunicato l’evento, che prevede una festa dedicata ai supporter biancocelesti. L’iniziativa coinvolge tutte le persone presenti allo stadio, offrendo un’occasione di incontro e di celebrazione prima delle prossime partite. L’ingresso è aperto a chi desidera partecipare.

La società Manfredonia Calcio annuncia che questa sera, alle ore 20:00, lo Stadio Miramare aprirà le sue porte per accogliere squadra, staff e tutti i tifosi biancocelesti.?Un momento di condivisione, celebrazione e orgoglio per festeggiare insieme la permanenza in Serie D. Perché questa salvezza è di. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, festa al Miramare dalle ore 20 Notizie correlate Manfredonia Calcio, Giacobbe a TeleSveva: “Costruiamo la salvezza al Miramare”"Un pò di rimpianti sulla gara di domenica ci sono, anche se affrontavamo una squadra forte" le prime parole di Mirko Giacobbe a Telesveva "Il primo... Manfredonia Calcio, la gioia di Spinelli: “Al Miramare una spinta incredibile”"Sono molto contento per il gol e per aver aiutato la squadra a vincere" così Michele Spinelli al termine di Manfredonia-Paganese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Barletta 1922; Barletta fa festa per la promozione con i tifosi: sold-out al Puttilli. Manfredonia-Andria live su Telesveva, Martina e Fasano si giocano il secondo posto; SERIE D Manfredonia saluta il suo capitano: il commosso addio di Mirko Giacobbe; Manfredonia, ad Acerra per conquistare la salvezza. SERIE D Manfredonia, tutto rimandato: decisiva la sfida con l’Andria al MiramareServiranno concentrazione, carattere e tre punti per evitare brutte sorprese e conquistare una salvezza ancora tutta da sudare. statoquotidiano.it A Manfredonia il Calcio a 5 Unificato diventa un abbraccio collettivo con le squadre Special OlympicsA Manfredonia il Calcio a 5 Unificato diventa un abbraccio collettivo con le squadre Special Olympics Ci sono eventi che non nascono per riempire un calendario, ma per dare voce a un bisogno profondo ... statoquotidiano.it +++IL MANFREDONIA RIMANE IN SERIE D+++ Un traguardo raggiunto con sacrificio e unità, che premia il lavoro di squadra e l’attaccamento ai colori biancocelesti #Salvezza #SerieD #Manfredonia #Calcio facebook