Manfredonia Calcio la gioia di Spinelli | Al Miramare una spinta incredibile

Dopo la partita tra Manfredonia e Paganese, Michele Spinelli ha espresso la sua soddisfazione per aver segnato un gol e aver contribuito alla vittoria della squadra. La gara si è svolta al Miramare, dove Spinelli ha sottolineato l’energia e il supporto del pubblico locale. L’atleta ha commentato con entusiasmo l’incitamento ricevuto durante l’incontro, evidenziando l’importanza del momento.

"Sono molto contento per il gol e per aver aiutato la squadra a vincere" così Michele Spinelli al termine di Manfredonia-Paganese. "Mi era stato annullato un gol contro l'Afragolese, oggi mi è stato ridato" scherza il difensore sipontino. "Giocare al Miramare è davvero incredibile, sentiamo una spinta fondamentale. Il gol lo dedico alla mia famiglia ed ai miei compagni: il gruppo è meraviglioso. Siamo stati bravi a restare in gara dopo il gol preso. In settimana abbiamo lavorato molto curando tutti i dettagli, ci alleniamo sempre a mille. Ci teniamo tanto a quello che facciamo ed al Manfredonia". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, la gioia di Spinelli: “Al Miramare una spinta incredibile” Articoli correlati Leggi anche: Big match al Miramare, le probabili di Manfredonia-Paganese PassionSport Manfredonia al Miramare contro l’Etra BarlettaSpeciale 8 Marzo In occasione della Giornata Internazionale della Donna, invitiamo tutte le nostre tifose a colorare gli spalti: la vostra passione è... Contenuti e approfondimenti su Manfredonia Calcio Discussioni sull' argomento Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Martina Calcio 1947; Manfredonia Calcio, la gioia di Spinelli: Al Miramare una spinta incredibile; Dalla Serie D girone H alla Seconda Categoria: la guida completa per seguire le dirette TV e streaming di oggi; Tabellino partita Manfredonia Calcio vs Nardò. IL TRENINO DEL MIRAMARE! Anche dopo la vittoria contro la Paganese, l'esultanza della Gradinata Est con i giocatori del Manfredonia Calcio. #manfredonia #manfredoniacalcio #paganese #seried #ilsipontino - facebook.com facebook