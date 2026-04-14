Manchester United – Leeds 1-2 | resoconto risultato e gol mentre i padroni di casa perdono l’occasione di consolidare il primo quarto posto

Nel match tra Manchester United e Leeds, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 2-1. Il risultato ha impedito ai padroni di casa di rafforzare la loro posizione in classifica, lasciandoli al secondo posto. I gol sono stati segnati durante l’incontro, che si è concluso con la vittoria degli ospiti. Le voci sul risultato continuano a circolare, ma i dettagli ufficiali restano quelli riportati dalla cronaca sportiva.

2026-04-13 23:12:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Resta aggiornato su tutta l’azione di Manchester United vs Leeds in Premier League Il Manchester United ha subito una dannosa sconfitta per 2-1 contro il Leeds all’Old Trafford, intaccando le speranze delle prime quattro squadre ma dando agli ospiti un enorme impulso nel loro tentativo di evitare la retrocessione dalla Premier League. Il Leeds stordisce lo United con una prestazione spietata nel primo tempo. Il tono è stato dato presto ed è stato il Leeds a prendere l’iniziativa nel giro di cinque minuti. Una mossa brusca sulla destra ha visto un cross basso causare confusione nella difesa dello United, permettendo a Noah Okafor di insinuarsi e concludere.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Manchester United – Leeds 1-2: resoconto, risultato e gol mentre i padroni di casa perdono l’occasione di consolidare il primo quarto posto Real Madrid – Girona 1-1: resoconto, risultato, gol mentre i Blancos perdono più punti nella Liga – ma Kylian Mbappe avrebbe dovuto subire un rigore?2026-04-10 23:58:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il finale strepitoso di Thomas... Cronaca, risultato, gol, highlights mentre i padroni di casa travolgono il Barça in Copa del Rey2026-02-13 00:32:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Atletico Madrid ha segnato quattro gol nel primo tempo... Leeds-Manchester United 1-1: gol e highlights | Premier League Argomenti più discussi: VIDEO. Manchester United-Leeds 1-2: gol e highlights; Premier League, Manchester United-Leeds: pronostici, migliori scommesse e quote; Pronostico Manchester United-Leeds United: analisi e probabili formazioni 13/04/2026 Premier League; Scatto salvezza del Leeds: Okafor incanta Old Trafford e sorprende il Manchester United. Scatto salvezza del Leeds: #Okafor incanta Old Trafford e sorprende il Manchester United x.com Seconda sconfitta dell’era Carrick per il Manchester United: una doppietta di Okafor ammutolisce Old Trafford. Il Milan dovrebbe rimpiangerlo - facebook.com facebook