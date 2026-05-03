Manchester United-Liverpool 3-2 highlights | Sesko segna di mano?

Il match tra Manchester United e Liverpool si è concluso con un punteggio di 3-2, offrendo un confronto ricco di emozioni a Old Trafford. La partita, valida per la Premier League, ha visto protagonisti diversi giocatori e momenti intensi, tra cui un episodio che ha suscitato molte discussioni riguardo a un possibile tocco di mano di un giocatore durante una delle azioni decisive. La sfida ha avuto un forte impatto sulla corsa alle posizioni di vertice in campionato.

Spettacolo a Old Trafford nella super sfida tra Manchester United e Liverpool, una classica della Premier che valeva molto in chiave Champions. Alla fine la spuntano i Red Devils, che vincono 3-2 grazie alla rete decisiva di Mainoo, dopo che i Reds erano riusciti a rimontare il doppio svantaggio iniziale. Polemiche per la rete del momentaneo 2-0 di Benjamin Sesko, viziato da un presunto tocco con la mano dell'attaccante sloveno. Guarda gli highlights. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Manchester United-Liverpool 3-2 highlights: Sesko segna di mano? Notizie correlate Entra e segna: tutto facile per Sesko! Ora lo United si gode il quarto postoIl Manchester United espugna il campo dell’Everton grazie al gol decisivo di Benjamin Sesko al 71’. Sesko-gol, continua la cavalcata dello United: batte l'Everton ko e stacca Liverpool e ChelseaBenjamin Šeško non ha giocato una singola partita da titolare per il Manchester United da quando in panchina c’è Michael Carrick. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Manchester United - Liverpool: canali TV, commenti in diretta e guida agli highlights; Pronostico Manchester United-Liverpool: analisi, quote e consigli; Will Carrick Make Any Changes? | 4-2-3-1 Manchester United Predicted Lineup Vs Liverpool; Pronostico Manchester United-Liverpool: analisi e probabili formazioni 03/05/2026 Premier League. DIRETTA | Manchester United Liverpool (risultato finale 3-2): Mainoo per i tre punti! (3 maggio 2026)Diretta Manchester United Liverpool streaming video tv: sfida tra due grandi rivali in Premier League, entrambe sono molto vicine alla Champions. ilsussidiario.net Manchester United-Liverpool è uno spettacolo: finisce 3-2 tra rimonte e controsorpassiIl big match in Premier League regala emozioni: Red Devils avanti 2-0 e poi ripresi, è Mainoo alla fine a decidere la sfida ... corrieredellosport.it Malore per Sir Alex Ferguson prima di Manchester United-Liverpool: portato in ospedale #SkySport #SkyPremier x.com Sir Alex Ferguson, 84 anni, ha accusato un malore a Old Trafford circa un'ora prima del calcio d'inizio di Manchester United-Liverpool. Secondo talkSPORT sarebbe già stato riaccompagnato a casa. - facebook.com facebook