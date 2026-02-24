Sesko-gol continua la cavalcata dello United | batte l' Everton ko e stacca Liverpool e Chelsea

Sesko firma il gol decisivo e permette allo United di superare l'Everton, che si arrende a causa di una conclusione precisa nel secondo tempo. L’attaccante slovacco mette a segno il suo primo goal in Premier League, regalando punti fondamentali alla squadra di Carrick. La vittoria permette ai Red Devils di staccare Liverpool e Chelsea in classifica, rafforzando le speranze di qualificazione in Champions League. La partita si decide in una fase cruciale del match.

Benjamin Šeško non ha giocato una singola partita da titolare per il Manchester United da quando in panchina c’è Michael Carrick. Eppure il centravanti sloveno è il giocatore più decisivo in questa nuova era. Lo è stato anche in casa dell’Everton, seguendo una routine ormai consolidata: in campo al 58’, al minuto 71’ stava esultando per il gol che ha consegnato allo United l’1-0 nello stadio più nuovo della Premier League. Vale una vittoria pesante, la quinta in 6 partite con Carrick in panchina. Vale il 10° risultato utile di fila, serie che i Red Devils in campionato non mettevano insieme dal 2021. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

