Entra e segna | tutto facile per Sesko! Ora lo United si gode il quarto posto

Benjamin Sesko ha segnato al 71’ durante la partita tra Manchester United ed Everton, portando i Red Devils alla vittoria. La causa principale è il suo tiro preciso, che ha superato il portiere avversario. Con questa rete, lo United ottiene la quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato e conquista il quarto posto in classifica. La partita ha mostrato un’ottima prestazione della squadra, che ora guarda con fiducia alla prossima sfida.

