Entra e segna | tutto facile per Sesko! Ora lo United si gode il quarto posto
Benjamin Sesko ha segnato al 71’ durante la partita tra Manchester United ed Everton, portando i Red Devils alla vittoria. La causa principale è il suo tiro preciso, che ha superato il portiere avversario. Con questa rete, lo United ottiene la quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato e conquista il quarto posto in classifica. La partita ha mostrato un’ottima prestazione della squadra, che ora guarda con fiducia alla prossima sfida.
Il Manchester United espugna il campo dell’Everton grazie al gol decisivo di Benjamin Sesko al 71’. I Red Devils centrano così la quinta vittoria nelle ultime sei giornate di Premier League, staccano il Chelsea e salgono al quarto posto in solitaria, a tre punti dall’Aston Villa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
