Strada Viazza di Beneceto 44enne grave al Maggiore per un' intossicazione

Nella serata di lunedì 27 aprile, un uomo di 44 anni è stato portato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo aver subito un’intossicazione. L’incidente è avvenuto lungo la strada Viazza di Beneceto. Le sue condizioni sono risultate gravi al momento del trasporto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Un 44enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, nella tarda serata di lunedì 27 aprile a causa di un'intossicazione. L'episodio, ancora da chiarire nei dettagli, si è verificato in strada Viazza di Beneceto a Parma. L'allarme è scattato poco prima delle 23.30 e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Morte a Campobasso, le analisi: "Grave intossicazione da ricina" | Sequestrato il cellulare della figlia maggioreÈ arrivata alla Procura di Larino (Campobasso) la relazione del Maugeri di Pavia sul caso di Pietracatella. Ciclista investito da un'auto in strada Valera di Sopra: 47enne grave al MaggioreÈ ricoverato in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma il ciclista di 47 anni, investito da un'auto nella...