Investita da uno scooter donna sbalzata sull' asfalto per metri | in ospedale in codice rosso

Una donna è stata investita da uno scooter questa mattina nel quartiere genovese di Albaro. Dopo l'incidente, è stata sbalzata sull'asfalto e trasportata in ospedale in codice rosso, il livello di massima gravità. La polizia sta raccogliendo le testimonianze per chiarire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

È stata trasportata in ospedale in codice rosso - il più grave - la donna investita nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, da uno scooter nel quartiere genovese di Albaro. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,15 in piazza Leonardo Da Vinci, in direzione levante, all’intersezione con via Boselli. Secondo le prime informazioni, la donna, 55 anni, stava attraversando la strada quando è stata urtata da uno scooter, finendo sbalzata sull’asfalto per alcuni metri. Nell’impatto ha riportato un severo trauma cranico e altre lesioni minori con diverse escoriazioni. È rimasta cosciente, ma in stato di disorientamento, ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

