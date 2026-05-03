Paura per Sir Alex Ferguson | si sente male a Old Trafford portato via in ambulanza

Sir Alex Ferguson ha accusato un malore poco prima dell'inizio della partita tra Manchester United e Liverpool a Old Trafford. È stato portato via in ambulanza mentre si trovava negli spogliatoi. La partita è stata poi disputata regolarmente, senza ulteriori interruzioni. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute al momento.

Sir Alex Ferguson ha avvertito un malessere poco prima dell’inizio della sfida di Old Trafford tra il Manchester United e il Liverpool.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Uomo si sente male in mezzo alla piazza: soccorso e portato in ospedaleIntervento dei sanitari a Calcinato per un anziano colpito da un malore improvviso. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Paura per Alex Ferguson, ricoverato in ospedale prima di Manchester United-Liverpool: come sta. Paura per Sir Alex Ferguson: si sente male a Old Trafford, portato via in ambulanzaL'iconico allenatore del Manchester United, Sir Alex Ferguson, è stato ricoverato in un ospedale di Manchester dopo aver accusato un malessere poco prima dell’inizio della sfida di Old Trafford tra i ... fanpage.it Ferguson, paura a Manchester: malore a Old Trafford, ricoverato prima di United-LiverpoolMANCHESTER (Inghilterra) - Sir Alex Ferguson, leggenda del Manchester United, è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male all'Old Trafford poco prima di assistere al match di Premier League ... tuttosport.com