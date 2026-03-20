malore improvviso giada muore a 45 anni

Giada Zoli, 45 anni, è deceduta lunedì sera dopo un malore improvviso che non le ha dato scampo. La notizia ha sconvolto la famiglia, gli amici e la comunità locale, lasciando un vuoto difficile da colmare. La sua scomparsa si è verificata senza preavviso, in un momento che nessuno si aspettava. La notizia ha suscitato grande dolore tra chi la conosceva.

Se ne è andata Giada Zoli, colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo nella serata di lunedì. Aveva solo 45 anni. Ad Alfonsine la conoscevano tutti: lì è dove aveva radici la sua famiglia, dove viveva e lavorava, con il suo sorriso e la sua energia. Nella giornata di oggi sarà possibile per chi vuole dare un ultimo saluto a Giada alla camera mortuaria, mentre per domani è prevista la cremazione della salma. Dal 2019 lavorava come barista all’Oronero Lounge Cafè, ma in passato con la famiglia aveva gestito anche l’edicola del paese. Proprio per questo si può dire che ad Alfonsine la conoscessero tutti. “Era più di una collaboratrice, era una di famiglia, una presenza costante, instancabile, aveva una parola per tutti, in tutte le situazioni – la ricorda commossa Sabrina dell’Oronero – Era un’amica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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