Nella zona del centro storico di San Miniato, la movida continua a provocare problemi. Durante la notte tra venerdì e sabato si è verificata un'altra rissa, coinvolgendo due stranieri, uno dei quali sembra essere di nazionalità marocchina. La situazione si ripete con frequenza e sembra caratterizzata da un’eccessiva confusione e mancanza di regole, secondo quanto riportato da testimoni. La polizia sta indagando sui fatti e sugli eventi che hanno portato allo scontro.

Movida sempre più fuori controllo a San Miniato. Un’ altra rissa ha interessato la notte del venerdì sera: prima – da quanto abbiamo appreso – l’alterco sarebbe stato fra due stranieri, uno pare di nazionalità marocchina. Poi si sarebbero aggiunti altri. Il giovane, finito a terra, sarebbe stato poi raggiunto da una raffica di calci. Succede in via Iv Novembre, la zona rossa della moviola. Poi il soggetto a una volta rialzatosi (secondo il racconto di un testimone) si sarebbe armato di una bottiglia di vetro, spaccandola e ferendosi, per affilarla e inseguire i suoi assalitori senza riuscirvi. A dare l’allarme, attorno alla mezzanotte e...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malamovida e centro storico. Bolgia senza alcuna regola: "Un’altra rissa del venerdì sera"

Notizie correlate

Sabato sera da far west in centro storico: maxi rissa e violenza brutale in strada GaribaldiUn gruppo di ragazzi si sono scatenati ieri, 28 marzo, contro un altro giovane in pieno centro intorno alle ore 21.

Novara, controlli del venerdì sera della polizia in centro cittàNella serata di ieri, venerdì 13 febbraio è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in collaborazione con la polizia...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Centro storico sotto pressione: il comitato torna a denunciare la mala movida; Mala movida e parcheggi: l'appello del comitato centro storico; Sicurezza e campagna elettorale, vertice su Agrigento e Ribera; Malamovida in via Pellicciai, giro di vite del Comune: test già dal prossimo weekend.

Malamovida e centro storico. Bolgia senza alcuna regola: Un’altra rissa del venerdì seraL’episodio attorno alla mezzanotte e mezza in IV Novembre: un alterco fra stranieri. Residenti e alcuni commercianti chiedono correttivi: Con l’estate non potrà che peggiorare. lanazione.it

Malamovida Capitale, chiusure e multe della Municipale dal Centro a OstiaPiù di 1.500 verifiche tra controlli nei locali e interventi per la sicurezza stradale: è questo il bilancio delle attività svolte dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ultimo fine settimana. Acc ... terzobinario.it

La “malamovida” torna al centro del dibattito cittadino e accende lo scontro tra residenti e operatori del settore. A intervenire è Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Taranto, che invita a superare le contrapposizioni e a puntare su soluzioni concrete - facebook.com facebook

Malamovida, Zedda in Prefettura: «Più agenti a piedi anche in centro» x.com