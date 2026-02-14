Novara controlli del venerdì sera della polizia in centro città

Venerdì sera, la polizia di Novara ha intensificato i controlli nel centro storico e nelle zone limitrofe, fermando numerosi veicoli e verificando documenti. Durante il servizio, gli agenti hanno controllato anche alcuni passanti, cercando eventuali persone scomparse o coinvolte in attività sospette. La collaborazione con la polizia locale ha permesso di aumentare la presenza sul territorio e di rispondere alle segnalazioni dei cittadini. In una delle operazioni, sono stati trovati alcuni veicoli senza assicurazione, che sono stati subito sequestrati.

Nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in collaborazione con la polizia locale di Novara. L'operazione ha interessato alcune aree ritenute particolarmente sensibili per la vivibilità cittadina, a partire dalla zona della stazione ferroviaria e dalle principali vie del centro. In queste aree sono stati svolti controlli mirati alla prevenzione di situazioni di degrado e al rafforzamento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Le pattuglie hanno poi esteso l'attività di controllo anche diversi quartieri della città, procedendo anche alla verifica della regolarità di alcuni esercizi commerciali.