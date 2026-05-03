Un pilota italiano si prepara a sfidare i principali avversari nelle competizioni su strada. Dopo aver annunciato la partecipazione a due eventi internazionali, si concentra sulla gestione di due moto diverse in un mese. La Yamaha R1, che userà nelle gare, presenta alcuni dettagli tecnici specifici necessari per le corse di livello mondiale. La sfida si concentra sulla preparazione tecnica e sulla strategia di gara in un calendario così fitto.

? Cosa scoprirai Come farà Majola a gestire due moto diverse in un mese?. Quali dettagli tecnici della Yamaha R1 serviranno per le gare internazionali?. Perché il percorso dell'Isle of Man mette alla prova la tecnica?. Come influenzeranno i risultati della Coppa Italia la strategia del team?.? In Breve North West 200 in Irlanda del Nord dal 4 al 9 maggio.. Isle of Man Tourist Trophy prevista tra il 25 maggio e il 7 giugno.. Collaborazione con Basomba Racing Team su Yamaha R6 per la classe Supersport.. Allenamenti con Yamaha R1 nel Trofeo Moto Estate e Coppa Italia.. Il pilota spezzino Majola affronterà tra il 4 e il 9 maggio la North West 200 in Irlanda del Nord, puntando poi alla sfida dell’Isle of Man Tourist Trophy a fine maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Majola sfida i colossi: verso la North West 200 e l’Isle of Man

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