La BBC rinnova i diritti per la trasmissione in diretta della North West 200 fino al 2029

La BBC ha annunciato di aver rinnovato i diritti per trasmettere in diretta la North West 200 fino al 2029. La decisione riguarda la divisione BBC Sport Northern Ireland, che continuerà a trasmettere le gare dell’evento motociclistico. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge diverse categorie di competizioni, attirando un pubblico vasto e appassionato. La partnership tra la BBC e gli organizzatori durerà almeno fino alla fine del decennio.

Il più grande evento sportivo all’aperto dell’Irlanda del Nord offrirà la diretta streaming di tutte le gare e le sessioni di prove su BBC iPlayer e, a livello internazionale, sul sito web di BBC Sport NI. La BBC Northern Ireland trasmetterà anche gli highlights, con un servizio on-demand disponibile tramite iPlayer. L’edizione della North West 200 del 2026 inizierà con le prove libere di mercoledì 6 maggio, seguite da ulteriori prove giovedì e dalle prime tre gare in serata. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - La BBC rinnova i diritti per la trasmissione in diretta della North West 200 fino al 2029 Notizie correlate DAZN acquista i diritti della CEV Champions League fino al 2029 e degli Europei di pallavolo fino al 2028L’intesa raggiunta riconferma la centralità di DAZN nel panorama della pallavolo internazionale: “La pallavolo europea è su DAZN dal 2018. Il vincolo fino al 2029 complica il futuro della Pallacanestro Trieste: sotto esame la clausola sui dirittiUn passaggio legale legato alla recente cessione riguarda un potenziale vincolo giuridico sui diritti della Pallacanestro Trieste per un periodo...