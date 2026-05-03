A Loreto sarà triello per la carica di sindaco | ecco tutte le liste e i candidati a loro supporto

A Loreto si avvicina una competizione elettorale con tre candidati in corsa per la carica di sindaco. Moreno Pieroni, già alla guida della città, si presenta per un secondo mandato consecutivo, mentre altre liste sostengono due diversi candidati. La campagna si concentra sulle diverse proposte e sulle alleanze politiche di ciascun candidato, con le urne che sono previste nelle prossime settimane.

LORETO – Moreno Pieroni cerca il secondo mandato consecutivo, ma il quarto cumulativo, come sindaco di Loreto. Per riuscirci però dovrà battere la concorrenza di Anna Maria Ragaini che rappresenta le forze progressiste e quella dell’ex Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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