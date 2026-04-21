Parte il coro dedicato a Thuram | Marcus molla l’intervista e corre sotto la curva a esultare coi tifosi

Durante la partita a San Siro, l’Inter ha ottenuto una vittoria in rimonta. Dopo il gol decisivo, un giocatore francese è stato sostituito e ha lasciato il campo, ma poco dopo si è unito ai tifosi sotto la curva, partecipando a un coro dedicato a Thuram. Nel frattempo, Marcus ha lasciato l’intervista post-partita e si è unito alla festa tra i sostenitori nerazzurri.

Alla fine della vittoria in rimonta dell’Inter sul Como nella semifinale di Coppa Italia, Marcus Thuram è ancora in campo per le consuete interviste post partita. Ma questa è una serata troppo speciale per restare "normale". La gioia del francese è incontenibile. Quando i tifosi nerazzurri intonano il suo coro (“Siam venuti fin qua per vedere segnare Thuram”), interrompe per due volte l’intervista e corre sotto la curva per saltare e festeggiare con i tifosi. E intanto Hakan Calhanoglu, anche lui impegnato nell'intervista di rito post gara, se la ride. In una serata del genere tutto è lecito .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parte il coro dedicato a Thuram: Marcus molla l’intervista e corre sotto la curva a esultare coi tifosi Notizie correlate Roma, Calafiori sogna il ritorno: "Esperienza lasciata a metà. Voglio esultare sotto la Curva Sud"Riccardo Calafiori e la Roma, un amore interrotto sul più bello e la voglia di abbracciarsi di nuovo. Inter Atalanta: «Bastoni orgoglio nostro!» La Curva Nord esalta il centrale. Coro dedicato per lui – FOTOdi Alberto PetrosilliInter Atalanta, la Curva Nord dedica uno striscione e un coro dedicato al difensore centrale nerazzurro che ringrazia Il clima... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Si è vista la differenza di obiettivi. A Monturano giocheremo come sempre..; Galà della lirica all'Arena di Verona: celebrazione dell'opera come. Parte il coro dedicato a Thuram: Marcus molla l’intervista e corre sotto la curva a esultare coi tifosiSerata di festa a San Siro: dopo il successo in rimonta dell’Inter, l’attaccante francese viene richiamato mentre parla al microfono ... msn.com La sfide della genitorialità moderna. Parte il corso dedicato alle relazioniMancano pochi giorni alla scadenza delle iscrizioni per Genitori in relazione, il corso gratuito che partirà venerdì 3 ottobre e rappresenta un’importante opportunità formativa per madri e padri nel ... lanazione.it 1 - Hakan Çalhanoglu ha preso parte a 3 reti (2G+1A) in un singolo match per la prima volta con l'Inter (all comps); il turco ha anche segnato il suo 1° gol di testa con i nerazzurri. Eccezionale. #InterComo x.com Oggi il Governo Meloni ha scelto da che parte stare, e non è dalla parte dei civili morti a Gaza. Il Governo si oppone alla sospensione dell'accordo UE-Israele. Il memorandum di difesa tra Italia e Israele che non è stato rinnovato, è stato soltanto fumo negli occ facebook