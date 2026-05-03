Sassuolo-Milan Maignan richiama la squadra | niente passerella sotto la curva

Durante la partita tra Sassuolo e Milan, il portiere rossonero ha richiamato i compagni, evitando che si svolgesse una passerella sotto la curva. La gara si è conclusa con una prestazione complessivamente deludente da parte del Milan, che ha attirato l’attenzione anche per questa scelta del portiere. La decisione di evitare l’evento sotto i tifosi ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori presenti allo stadio.

Una partita a dir poco pessima quella fatta oggi dal Milan. I rossoneri, in trasferta a Reggio Emilia presso il Mapei Stadium, hanno perso 2-0 contro il Sassuolo, in gol Berardi e Laurentiè, complicando così il loro ingresso in Champions. A far discutere tutti, però, è stato il comportamento avuto da Mike Maignan nei confronti dei tifosi rossoneri. Al momento del triplice fischio, che ha sancito poi la sconfitta del Milan, la curva rossonera ha richiamato i calciatori al di sotto del proprio settore, come di consueto. I giocatori stavano andando ma, a fermare tutto, è stato proprio il portiere francese Mike Maignan, che ha riportato la sua squadra verso la strada per gli spogliatoi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, Maignan richiama la squadra: niente passerella sotto la curva Notizie correlate Inter Roma, la Curva Nord carica la squadra in vista del big match: «Testa alta e paura di niente»di Paolo MoramarcoInter Roma, la Curva Nord carica la squadra in vista del big match di San Siro valido per la 31a giornata di Serie A. Niente striscioni né bandiere. La Curva Ferrovia è sotto tono: "Deve prevalere il buon senso"Si respira un’aria pesante in seno alla tifoseria aquilotta alla luce della gravissima situazione di classifica dello Spezia. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Milan - Juventus (0-0) Serie A 2025; Probabili formazioni Sassuolo Milan, Allegri cambia l’attacco: solo uno tra Leao e Pulisic!. Sassuolo-Milan: video, gol e highlightsStop al Mapei Stadium della squadra di Allegri, che resta provvisoriamente a +5 sul 5° posto nella corsa Champions in attesa di Roma-Fiorentina. Emiliani avanti al 5' col 12° gol di Berardi in carrier ... sport.sky.it Il Sassuolo firma subito il raddoppio: Laurienté beffa Maignan sul primo palo, Milan sotto 2-0Raddoppio immediato del Sassuolo contro il Milan. Armand Laurienté, già autore dell'assist per Berardi al 5', triangola con Thorstvedt. tuttomercatoweb.com Neschio. . CHE CROLLO SASSUOLO-MILAN 2-0 #SassuoloMilan #Allegri #SerieA facebook Tracollo Milan I rossoneri perdono malamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo e mettono a serio rischio il posto in Champions. Decisivi i gol di Berardi e Laurienté e l'espulsione al 24' di Tomori per doppia ammonizione #Tuttosport #Sassuolo #Milan x.com