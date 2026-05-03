Mai dire Blackout | Addio all’Opec

L’OPEC sta attraversando una fase di crisi dopo che gli Emirati Arabi hanno deciso di lasciare l’organizzazione. Le scorte di greggio sono al massimo e l’Iran si avvicina a fermare alcuni impianti di produzione. Nel frattempo, la Cina ha riaperto le esportazioni di prodotti petroliferi, segnando un cambiamento nelle dinamiche del mercato internazionale.

Via gli Emirati Arabi, l’OPEC si sfalda. Stoccaggi di greggio pieni, Iran verso il fermo impianti. La Cina riapre l’export di prodotti. Gli USA sanzionano raffineria cinese per i legami con l’Iran. Minerali critici, USA sostengono i prezzi. Rinnovabili vittime della guerra. Alluminio e allumina, la Cina vince. Il Congo riprende il controllo del suo cobalto. GNL, l'Asia regge, il Pakistan no. IEA: tempi lunghi per il recupero da Hormuz. La Cina diversifica e aumenta le riserve. L’Ue raccomanda austerità e taglio tasse, ma il Fmi frena. Allarme alluminio. Lo stretto resta chiuso, export USA in crescita. Prezzi sotto pressione e crisi dell’alluminio.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | Addio all’Opec Notizie correlate Leggi anche: Mai dire Blackout | Checkpoint Hormuz Leggi anche: Mai dire Blackout | Iran al contrattacco