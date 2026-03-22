Mai dire Blackout | Iran al contrattacco

L’Iran ha colpito infrastrutture energetiche in risposta a una domanda asiatica in calo, causando disagi nel trasporto marittimo globale. Le azioni di Teheran hanno coinvolto obiettivi strategici nel settore energetico, mentre la situazione internazionale si complica ulteriormente, con la Russia che sembra trarne vantaggio. La tensione tra le parti rimane alta e il settore marittimo affronta nuovi rischi.

Domanda asiatica in calo. Teheran colpisce infrastrutture energetiche. Shipping globale nel caos. La guerra aiuta la Russia. Shock energetico prolungato? I sauditi temono petrolio a 180$. Lo Stretto resta chiuso e il petrolio sale. Si cercano rimedi ma le riserve sono solo una toppa. La Russia intanto sorride. Von der Leyen pentita sul nucleare. Stretto di Hormuz bloccato, non passano petroliere e metaniere. Salgono i prezzi di gas, petrolio, benzina e gasolio. Gnl dal Qatar fermo, i produttori di petrolio del Golfo frenano l’estrazione in cerca di stoccaggi. L’Arabia Saudita aumenta l’export di petrolio. Trump convoca le Big Tech sull’energia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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