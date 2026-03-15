Mai dire Blackout | Checkpoint Hormuz

Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, causando l’aumento dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Le autorità cercano soluzioni, ma le riserve di petrolio disponibili sono limitate e temporanee. Nel frattempo, la Russia osserva la situazione senza intervenire direttamente. La chiusura dello stretto continua a influenzare i mercati energetici e le strategie dei paesi coinvolti.

Lo Stretto resta chiuso e il petrolio sale. Si cercano rimedi ma le riserve sono solo una toppa. La Russia intanto sorride. Von der Leyen pentita sul nucleare. Stretto di Hormuz bloccato, non passano petroliere e metaniere. Salgono i prezzi di gas, petrolio, benzina e gasolio. Gnl dal Qatar fermo, i produttori di petrolio del Golfo frenano l’estrazione in cerca di stoccaggi. L’Arabia Saudita aumenta l’export di petrolio. Trump convoca le Big Tech sull’energia. Gas dall’Artico per l’Ue. Sale il petrolio, inflazione su? Eni inizia l’export di Gnl dal Congo. La Francia riduce gli obiettivi green. Alla conferenza Iea gli Usa minacciano l’abbandono. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Leggi anche: Mai dire Blackout | 2035, le illusioni perdute Leggi anche: Mai dire Blackout | Venezuela, il petrolio conteso LIVE: ABC News Live - Monday, March 9 | ABC News