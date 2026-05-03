Magni clavicola rotta al Giro 1956 | il miracolo del secondo posto

Durante il Giro d’Italia del 1956, un corridore ha subito la rottura della clavicola. Nonostante l’infortunio, è riuscito a completare la gara e a ottenere il secondo posto. La sua prestazione è stata possibile grazie a un dispositivo meccanico inventato appositamente, che gli ha permesso di tenere la bici stabile e di continuare a pedalare. In quell’edizione, la sua vittoria e il metodo utilizzato hanno attirato l’attenzione di molti appassionati di ciclismo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Magni a guidare la bici con un tubolare in bocca?. Quale invenzione meccanica salvò il corridore dopo la rottura della clavicola?. Perché Magni rifiutò le cure mediche dopo lo svenimento sulla strada?. Come riuscì a raggiungere il podio nonostante la frattura all'omero?.? In Breve Masi inventò un aggancio con tubolare e camera d'aria per stabilizzare il manubrio.. Caduta sulla tratta Bologna-Rapallo causò una seconda frattura all'omero sinistro.. Tempeste di neve sul Monte Bondone colpirono i corridori durante la corsa.. Charly Gaul vinse la classifica generale superando Magni a Milano.. Fiorenzo Magni rompe la clavicola a Grosseto durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia 1956, ma decide di continuare la corsa per puntare al podio finale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Magni, clavicola rotta al Giro 1956: il miracolo del secondo posto Notizie correlate Il ’5000 del Lupo’ invade la via Giardini. Bertoni e Pasquinucci al secondo postoUn’insolita ’location’ per la corsa modenese è la via Giardini, ieri protagonista del ’5. Pistoiese vince in 10: 2-1 al Tuttocuoio, arancioni al secondo posto in attesa del Desenzano.La Pistoiese ha conquistato una preziosa vittoria in casa, superando il Tuttocuoio per 2-1 in una partita combattuta disputata oggi, 14 febbraio...