Pistoiese vince in 10 | 2-1 al Tuttocuoio arancioni al secondo posto in attesa del Desenzano
La Pistoiese ha battuto il Tuttocuoio 2-1 in casa, grazie a una rete decisiva nei minuti finali, lasciando gli arancioni in seconda posizione in classifica e in attesa del risultato del Desenzano.
Arancioni in Festa: La Pistoiese Supera il Tuttocuoio e Resta Inseguitrice del Lentigione. La Pistoiese ha conquistato una preziosa vittoria in casa, superando il Tuttocuoio per 2-1 in una partita combattuta disputata oggi, 14 febbraio 2026, allo stadio Melani. Il successo permette agli arancioni di consolidare la loro posizione di inseguitrice del Lentigione in classifica, in attesa del risultato del Desenzano, e di continuare a sognare un campionato di vertice. La vittoria è arrivata nonostante un’espulsione che ha complicato la partita nel secondo tempo. Una Partita Tesa e Ricca di Emozioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
