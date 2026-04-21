Danza aerea sì ma con cerchio magico

Durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, a Verona, anche un ballerino di fama internazionale ha partecipato a uno spettacolo di danza aerea. Si tratta di una performance con l’uso di un cerchio, noto come aerial hoop, che ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente. La danza aerea, che combina tecnica e acrobazia, sta crescendo in popolarità anche in eventi pubblici e manifestazioni sportive.

Aerial hoop cos’è? Prima di rispondere partiamo dall’inizio, ne vale la pene. Del resto, durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, a Verona, anche il divo Roberto Bolle ha ceduto al magnetismo della danza aerea. Sostenuto da un filo d’acciaio, si è librato al centro di un sole luminoso, accendendo i riflettori sul fascino delle discipline ginniche. In realtà, i primi spettacoli di aerial gym risalgono alla fine dell’800, come rivela un annuncio del 1893 sul New York Clipper che magnificava l’esibizione di tal Caedo su un anello sospeso: una tecnica che oggi va sotto il nome di aerial hoop (o, per i puristi, lyra).🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Danza aerea sì, ma con cerchio magico Sequenza arco laterale in spanset cerchio avanzato Notizie correlate Cuba-Usa, si negozia. A trattare Raúl Castro e il suo cerchio magicoL’Avana strangolata conferma i contatti C’è anche l’ipotesi di risarcimenti alle aziende nazionalizzate dalla Rivoluzione. Leggi anche: Parenti, figli, amori: il cerchio magico di Umberto Bossi Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Termina la Coppa delle Dolomiti, gara di qualifica di danza aerea IPA; Corpo Mobile Festival 2026; MIRA Arte e Movimento Aereo ai Nazionali POSA: ottimi risultati per la danza aerea a Cesenatico; Opes Gym si conferma momento di incontro, crescita e spettacolo. Danza aerea sì, ma con cerchio magicoAerial hoop cos’è? Prima di rispondere partiamo dall’inizio, ne vale la pene. Del resto, durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, a Verona, anche il divo Roberto ... amica.it Dal Teatro Astoria di Fiorano in corso la gara regionale di danza aerea CSI Emilia Romagna - facebook.com facebook