Magic la rivoluzione etica del Gran Galà

Il Gran Galà Internazionale di Magia si svolge a Roma e sta per celebrare la sua dodicesima edizione. Per questa occasione, gli organizzatori hanno deciso di eliminare l’utilizzo di animali vivi dagli spettacoli, sostituendoli con creazioni artigianali simboliche. Questa scelta segna un cambiamento nel settore degli spettacoli di magia, con un’attenzione crescente alle questioni etiche e al benessere degli animali. Lo show è incentrato anche sul centenario di San Francesco d’Assisi.

“?Magic” Gran Galà Internazionale di Magia torna a Roma con una dodicesima edizione rivoluzionaria. Quest’anno la meraviglia sposa l’etica: in omaggio al centenario di San Francesco d’Assisi, lo show rinuncia per la prima volta agli animali vivi, sostituendoli con creazioni artigianali simboliche. Illusionisti e prestigiatori nelle loro esibizioni ospiteranno animali creati artigianalmente puntando il dito su talento e creatività. Un gesto potente per dimostrare che l’illusione più bella è il rispetto per la natura. Magic Gran Galà: i protagonisti del sogno. Sotto la direzione di Alessio Masci e la regia di Francesca Bellucci, il palco a due passi da San Pietro ospiterà l’élite dell’illusionismo mondiale:?Andrea Sestieri: L’innovatore che fonde sensibilità umana e tecnologia digitale.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Magic” la rivoluzione etica del Gran Galà Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate “Magic”, niente animali: la rivoluzione etica del Gran Galà nell’anno di San Francesco all’Auditorium della Conciliazione8 e 9 maggio 2026 Lo stupore non ha bisogno di catene, ma di ali per far volare la fantasia. Magic Gran Galà: etica e illusionismo a RomaCosa: La dodicesima edizione del Magic Gran Galà Internazionale di Magia, un grande spettacolo di illusionismo, mentalismo e arti performative. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Magic, niente animali: la rivoluzione etica del Gran Galà di Roma; Magic Gran Galà: etica e illusionismo a Roma; Magic niente animali | la rivoluzione etica del Gran Galà nell’anno di San Francesco all’Auditorium della Conciliazione; Magic Gran Galà | etica e illusionismo a Roma. Magic, niente animali: la rivoluzione etica del Gran Galà di RomaRoma, 28 apr. (askanews) – Lo stupore non ha bisogno di catene, ma di ... msn.com «Magic!», il Gran galà internazionale di magia torna a Roma con illusionisti di fama mondialeTra carte, nasi rossi e giochi di prestigio torna anche quest'anno «Magic!», il Gran galà internazionale di magia. La nuova edizione, dedicata al Giubileo, sarà incentrata anche su una riflessione sul ... roma.corriere.it #Copertina #Cronaca #Cultura Vent’anni di Passi, Cuore e Natura: Il Gran Galà di “Prontisiparte” alla Tenuta Marciano - facebook.com facebook