maggio scioperi e caos

A maggio, diverse categorie di lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia, portando a blocchi e disagi in vari settori. Le proteste si sono susseguite in diverse città e hanno coinvolto trasporti, scuola e sanità. Le manifestazioni sono state organizzate da sindacati e gruppi di lavoratori, e hanno causato cancellazioni di servizi e rallentamenti nelle attività quotidiane. La situazione ha attirato l’attenzione di cittadini e media, con molte proteste che si sono svolte senza incidenti rilevanti.

Maggio diventa il mese che rivela le crepe profonde del Paese tra scioperi e stanchezze taciute. di Marco Ciriello Maggio sarà un mese di scioperi. Lo dicono i sindacati, lo confermano i calendari, e lo sa chi ogni mattina prende un treno, un autobus, un aereo o accompagna un figlio a scuola. È come se il Paese avesse deciso di rallentare di colpo, quasi per ricordare a tutti che qualcosa, da qualche parte, non funziona più come dovrebbe. Tre scioperi generali in un mese: trasporti, scuola, sanità, pubblico impiego. Un’Italia che si blocca a pezzi, come un vecchio motore che tossisce prima di spegnersi. E intanto, nei talk show, si continua a parlare di “disagi”, come se fosse una parola neutra, come se dietro quei disagi non ci fossero persone vere, con orari, responsabilità, fragilità.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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1946 U.S. rail strike causes chaos at railway stations

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