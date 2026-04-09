Scioperi scuola aprile-maggio | tutte le date delle mobilitazioni dal 20 aprile al 7 maggio

Tra il 20 aprile e il 7 maggio 2026 si svolgeranno diverse giornate di sciopero nel settore pubblico impiegatizio, con una prima giornata di mobilitazione prevista per il 20 aprile. In quella data, saranno indette due proteste separate nel comparto dell’Istruzione e della Ricerca. I dati sono stati pubblicati dal Cruscotto degli scioperi, che monitora le manifestazioni di protesta nel pubblico impiego.