Maggio dei Monumenti | eventi e spettacoli gratuiti a Napoli scopri il programma!

A Napoli, il mese di maggio porta con sé il tradizionale appuntamento del Maggio dei Monumenti, che propone una serie di eventi e spettacoli gratuiti aperti al pubblico. La manifestazione si svolge nel centro storico e in altre zone della città, offrendo occasioni di visita e intrattenimento legate alla storia e alla cultura locali. Il programma include concerti, mostre e visite guidate, tutti accessibili senza costi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal 2 maggio al 2 giugno 2026, Napoli si prepara a vivere la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti, un evento patrocinato dall’amministrazione comunale che prevede un ricco programma di iniziative gratuite. Quest’anno, i visitatori potranno scegliere tra centinaia di eventi sparsi nelle dieci Municipalità della città, che includeranno mostre, concerti, spettacoli teatrali, laboratori e molto altro. Il tema di quest’edizione è “I colori di Napoli”, ispirato a un noto verso di Matilde Serao: “Ebbra di luce, folle di colori.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Maggio dei Monumenti: eventi e spettacoli gratuiti a Napoli, scopri il programma! Notizie correlate Napoli si tinge di colori: 200 eventi gratuiti per il Maggio dei Monumenti? Cosa sapere Napoli ospita 200 eventi gratuiti dal 2 maggio al 2 giugno per il Maggio dei Monumenti. Napoli a colori: torna il Maggio dei Monumenti: centinaia di eventi gratuiti, concerto finale con BollaniDal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32ª edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maggio dei Monumenti 2026; Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: programma completo, eventi gratuiti e visite; Maggio dei Monumenti torna a Napoli: tante iniziative per scoprire l’anima colorata della città; Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: oltre 200 eventi tra arte, musica e cultura. Maggio dei Monumenti: eventi e spettacoli gratuiti a Napoli, scopri il programma!Dal 2 maggio al 2 giugno 2026, Napoli si prepara a vivere la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti, un evento patrocinato dall’amministrazione comunale che prevede un ricco programma di iniziative ... napolipiu.com Maggio dei Monumenti torna a Napoli: tante iniziative per scoprire l’anima colorata della cittàTorna Maggio dei Monumenti a Napoli: un modo diverso per scoprire la città partenopea attraverso un ricco programma ti eventi, visite gratuite e concerti imperdibili. siviaggia.it La prima pagina del 3 maggio 2026 #ASRoma x.com BUONGIORNO E BUONA DOMENICA 3 MAGGIO 2026 ...Continua - facebook.com facebook