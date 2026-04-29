Napoli a colori | torna il Maggio dei Monumenti | centinaia di eventi gratuiti concerto finale con Bollani

Dal 2 maggio al 2 giugno si tiene la 32ª edizione del Maggio dei Monumenti a Napoli, organizzata e finanziata dal Comune. Durante questo mese si svolgono numerosi eventi gratuiti in diverse location della città, tra mostre, visite guidate e spettacoli. La manifestazione si conclude con un concerto, che vede protagonista il pianista Bollani. La rassegna coinvolge vari monumenti e appuntamenti culturali aperti a tutti.

Dal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32ª edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Il tema scelto è I colori di Napoli, con il sottotitolo che richiama un celebre verso di Matilde Serao: “Ebbra di luce, folle di colori”. Dopo il ciclo dedicato ai quattro elementi naturali — terra nel 2022, aria nel 2023, acqua nel 2024 e fuoco nel 2025 — la manifestazione approda ai colori come chiave di lettura dell’identità partenopea. Giallo, bianco, azzurro e rosso diventano le tonalità guida di un percorso che richiama simbolicamente le ultime quattro edizioni. In calendario ci sono centinaia di iniziative gratuite nelle dieci municipalità: mostre, aperture straordinarie di siti culturali, cinema, musica, teatro, danza, seminari e laboratori.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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