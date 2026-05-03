’Maggio dei libri’ alla Beghi

Nel mese di maggio, si svolge l’iniziativa chiamata ‘Maggio dei libri’ presso la biblioteca Beghi. L’evento mira a promuovere la lettura e l’accesso ai libri, coinvolgendo la comunità locale. La biblioteca organizza incontri, presentazioni e attività dedicate ai lettori di tutte le età. La proposta si inserisce in un programma di sensibilizzazione sulla rilevanza della lettura come strumento di crescita personale e culturale.

L’abitudine alla lettura resta un presidio essenziale per lo sviluppo del pensiero critico e dell’immaginazione, specialmente in un’epoca dominata da rapidi cambiamenti tecnologici. Il Comune rinnova la propria partecipazione al Maggio dei Libri 2026, con un programma, curato dal Sistema bibliotecario urbano, che offre un fitto calendario di appuntamenti gratuiti. "La lettura rappresenta una risorsa preziosa per tutta la comunità – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – non solo per i più piccoli, ma per cittadini di ogni età. Leggere in modo continuativo è fondamentale poiché leggere resta essenziale per lo sviluppo del linguaggio e dell’immaginazione, specialmente mentre l’intelligenza artificiale modifica i tempi della nostra concentrazione".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Maggio dei libri’ alla Beghi Notizie correlate Cultura, libri, letture e incontri: alla SMSBiblio arriva il “Maggio dei libri”Pisa, 24 aprile 2026 – Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. Maggio dei libri, il calendario della Compagnia dei LepiniTorna anche nel 2026 il “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura che, dal 23 aprile al 31 maggio, coinvolge istituzioni,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maggio dei Libri 2026: Ogni libro è una creatura viva; Il Maggio dei Libri 2026: Ogni libro è una creatura viva; Il Maggio dei Libri: quattro incontri con autori e bestseller in Biblioteca A. Corghi: giovedì 7 maggio il primo appuntamento; Il Maggio dei Libri 2026 del Comune di Catania Notizie. Il maggio dei libri: i titoli imperdibili da tenere sempre in borsa o nel tuo KindleThriller, romanzi d’amore con un pizzico di mistero e storie di amicizia e nuovi inizi: ecco i titoli più belli da leggere a maggio. dilei.it Maggio dei Libri al Museo Pepoli: tre appuntamenti culturali a TrapaniIl Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani aderisce anche quest’anno al Maggio dei Libri, la campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura, con una rassegna di appuntamenti aperti al ... tp24.it La prima pagina del 3 maggio 2026 #ASRoma x.com BUONGIORNO E BUONA DOMENICA 3 MAGGIO 2026 ...Continua - facebook.com facebook