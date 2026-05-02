La provincia ha 11 nuovi maestri del lavoro esempi di fedeltà e impegno professionale

Venerdì mattina, nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna, sono stati premiati 11 cittadini della provincia di Forlì-Cesena con la consegna della stella al merito del lavoro. L’evento si è svolto il primo maggio, in occasione della festa dei lavoratori, e ha riconosciuto la fedeltà e l’impegno professionale di queste persone. I premi sono stati consegnati durante una cerimonia ufficiale alla presenza di autorità locali.

Venerdì mattina, 1 maggio, nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, a Bologna, 11 cittadini della provincia di Forlì-Cesena sono stati insigniti della stella al merito del lavoro. L’onorificenza, concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del ministro del Lavoro.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Stelle al Merito del Lavoro, dieci premiati della provincia di Terni tra i nuovi 'Maestri del Lavoro' umbri I NOMISono dieci i lavoratori della provincia di Terni insigniti nel 2026 della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita con decreto del... Stelle al Merito del Lavoro 2026, otto nuovi Maestri in provincia di AvellinoInsigniti della Stella al Merito del Lavoro per la provincia di Avellino otto nuovi Maestri del Lavoro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: IL PREFETTO INCONTRA I NUOVI MAESTRI DEL LAVORO; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Nominati i nuovi Maestri del lavoro di Novara e Vco; Provincia MB, primi nomi per il consiglio: il centrosinistra si rinnova, la Lega cambia tutti. Choc ad #Angri, in provincia di Salerno, dove un uomo di 41 anni è stato narcotizzato ed evirato nel sonno dalla compagna dopo la scoperta di un tradimento. La donna, 35 anni, è stata arrestata e condotta in carcere. Con un’arma da taglio avrebbe sedato il - facebook.com facebook Dal 6 al 15 aprile, 18 suore della Provincia Sacro Cuore hanno vissuto il loro ritiro annuale, rinnovate in Cristo e fortificate dallo Spirito Santo. Ispirate da Santa Maddalena di Canossa, rinnovano la loro missione di servire con amore i più poveri. #Canossi x.com