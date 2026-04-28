Madre e figlia avvelenate a Campobasso settimana cruciale | al vaglio il cellulare di Alice e nuovi esami sulla ricina

A Campobasso, si indaga sull’avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella. Oggi sono previsti nuovi esami sul cellulare di Alice, mentre vengono analizzati anche i vetrini delle autopsie. La settimana si presenta decisiva per chiarire le cause dell’incidente e raccogliere elementi utili alle indagini. La procura ha disposto ulteriori accertamenti per approfondire le circostanze della vicenda.

L'inchiesta sul giallo di Pietracatella entra nella fase cruciale. Attesi per oggi i nuovi accertamenti sul cellulare della figlia Alice e sui vetrini delle autopsie. Tra i punti ancora più delicati dell’inchiesta c’è la posizione di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Avvelenate con ricina a Campobasso, sequestrato cellulare della figlia Alice e analisi sul pc di una scuolaIl telefono della figlia maggiore di 19 anni di Antonella Di Ielsi, la donna avvelenata con la ricina insieme all'altra figlia a Pietracatella, è... Campobasso, madre e figlia avvelenate con la ricina: nuovi interrogatoriNuova giornata di interrogatori in Questura a Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Pietracatella, dove Sara Di Vita, 15 anni, e la madre... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina non presente nelle analisi del padre, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Madre e figlia morte a Campobasso, tutto quello che sappiamo: dalla ricina ai nuovi accertamenti; Madre e figlia morte avvelenate, c'è la conferma: 'Intossicazione da ricina'. Sequestrato il cellulare alla figlia Alice; Morte avvelenate, sul papà 'possibile degradazione ricina nel tempo'. Madre e figlia avvelenate a Campobasso, tutto quello che sappiamo sul gialloAltri accertamenti in arrivo per risolvere il mistero. Domani sarà esaminato il telefono di Alice Di Vita Giallo di Pietracatella, disposti altri esami per risolvere il mistero delle due donne morte s ... adnkronos.com Morte avvelenate, saranno risentiti padre e figliaL'esito delle autopsie è molto atteso in quanto la relazione del centro antiveleni di Pavia, da sola, non stabilisce la causa delle due morti e non indica come è stata assunta la ricina, se per ... ansa.it Il conduttore si racconta: “Non ho avuto mancanze grazie a mia madre Lolette”. Il mestiere del papa “Sì, è uno dei più difficili. Ho voluto rallentare sul lavoro” Leggi l'articolo #CarloConti - facebook.com facebook Si nasconde sotto il letto e fa arrestare il padre, il coraggio di un 12enne che salva la madre: «Pronto, papà picchia la mamma» x.com