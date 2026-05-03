Madre di 24 anni morta dopo il parto a Firenze Procura apre un’inchiesta | era il primo figlio della ragazza

A Firenze, una giovane donna di 24 anni è deceduta a seguito di un'emorragia subito dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. La famiglia della vittima ha confermato che si trattava del primo parto, mentre gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni e documenti per comprendere cosa sia accaduto. La salma è stata mossa dall’ospedale dove è avvenuto il decesso.

Tragedia all’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, dove una giovane donna di 24 anni è morta il 1° maggio a seguito di gravi complicanze insorte dopo il parto. La paziente era entrata in travaglio spontaneo e aveva dato alla luce il proprio figlio regolarmente nella giornata del 30 aprile. Sebbene il neonato goda di ottima salute, il quadro clinico della madre è precipitato drasticamente poche ore dopo l’evento. La Procura di Firenze ha immediatamente aperto un fascicolo per fare luce sulle cause del decesso. Madre di 24 anni morta dopo il parto a Firenze Perché è stata aperta un'inchiesta Come si presenta l'emorragia post partum Madre di 24 anni morta dopo il parto a Firenze Secondo la ricostruzione fornita dall’Azienda Usl Toscana Centro, subito dopo il parto sono comparsi i primi segni di una emorragia post partum.🔗 Leggi su Virgilio.it

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