La partita tra Reggina e Martina si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore della Reggina, che si è aggiudicata la finale. La squadra ha recuperato uno svantaggio iniziale e ha segnato il gol decisivo nel recupero. La partita si è giocata su intensi scambi e momenti decisivi negli ultimi minuti, determinando la vittoria della Reggina.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Reggina a ribaltare lo svantaggio iniziale?. Chi ha deciso la partita con il gol nel recupero?. Perché la festa degli Under 19 rischia di trasformarsi in protesta?. Cosa accadrà domani al Granillo secondo le voci della Curva Sud?.? In Breve Chirico e Randisi hanno segnato i gol della Reggina prima del pareggio 2-2.. La Curva Sud ha sostenuto i ragazzi al centro sportivo S. Agata.. I tifosi della Curva Sud pianificano contestazioni per l'incontro di domani al Granillo.. La Reggina affronterà il Savoia negli ottavi di finale del torneo nazionale.. Il centrocampista Macrì ha siglato il gol decisivo nel recupero al centro sportivo S.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macrì nel recupero: la Reggina batte il Martina 3-2 e vince la finale

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