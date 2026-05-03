Nel mondo del fumetto contemporaneo si nota una tendenza a privilegiare i contenuti rispetto alla mera rappresentazione grafica. In questa cornice, l’artista presenta una mostra che combina elementi artistici, illustrazioni e paesaggi, creando un dialogo tra diverse forme espressive. La mostra permette di esplorare come l’immagine si integri con i temi narrativi, offrendo uno sguardo su un approccio che mette al centro il messaggio e le atmosfere.

Nel panorama del fumetto contemporaneo si osserva spesso uno spostamento dell’attenzione dal segno al contenuto. Accanto a questa tendenza, restano però autori per i quali la qualità dell’immagine conserva un ruolo centrale. È il caso di Piero Macola, nato a Venezia nel 1974 e oggi attivo a Parigi, protagonista della mostra allestita a Palazzo Blu e visitabile fino all’8 novembre. Intitolata “ Paesaggi di vita ” e curata da Giorgio Bacci, l’esposizione propone una selezione di tavole originali, schizzi e materiali preparatori che ripercorrono oltre vent’anni di attività. Il percorso mette al centro il tema del paesaggio, sviluppato attraverso tecniche diverse – dall’acquerello alla matita fino all’inchiostro – e declinato in contesti che vanno dalla laguna veneziana a scenari più intimi e domestici.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Macola in mostra tra arte, fumetto e paesaggi

Intervista a Piero Macola in occasione della mostra Paesaggi di vita

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